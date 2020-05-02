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Халк рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае

Халк рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае
13:51 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Бразильский форвард Халк заявил, что коронавирус отступил в Китае.

Нападающий "Шанхая СИПГ" Халк высказался о ситуации с коронавирусом в Китае. Его слова приводит Globo Esporte.

"Мы вернулись к нормальной жизни, но нужно продолжать соблюдать меры предосторожности. Чтобы выйти на улицу, мы должны надевать маску. Всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его после контакта с некоторыми вещами. Но сейчас все спокойно. Вижу, что все работает в обычном режиме, в том числе и рестораны. Видим, насколько важную работу проделало китайское правительство. Им удалось взять ситуацию под контроль. Надеюсь, весь мир сможет преодолеть эту ситуацию как можно скорее.

Уже хотелось вернуться на работу и начать работать с мячом. Скучал по встречам с товарищами по команде, которые стали для меня второй семьёй. Мы провели много времени вместе, и из-за всего этого у нас не было возможности долго видеться. Был очень рад вернуться к нормальной жизни здесь. Тренируюсь и общаюсь с партнёрами по команде, и это очень хорошо.

Не знаем, когда начнётся сезон, несмотря на то что ситуация стабилизировалась. Стремимся скорее начать играть, бороться, но в то же время понимаем, что нужно быть крайне осторожными. Играть нужно, когда все риски будут устранены. Надеюсь, люди смогут пойти на стадион и посмотреть футбол".

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Напомним, в Китае готовятся к возобновлению сезона после пандемии коронавируса.

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Китай, Халк, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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