Игрок Карпат извинился за фото с Лениным в соцсетях

Новости спорта:Чемпион мира в составе сборной U-20 Алексей Хахлев обратился к публике в Instagram.

Полузащитник Карпат Алексей Хахлев принес публичные извинения за фотографию с портретом Владимира Ленина.

"Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы, которые несет наше государство.

Имея честь защищать цвета нашей страны, во время гимна — всегда переживал незабываемые эмоции. Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство и никогда не давал ее унизить в моем присутствии.

Мне бы хотелось попросить прощения за свою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, вне зависимости от статуса, профессии и религии.

Для меня Крым — это Украина. Война на востоке Украины является агрессией со стороны Российской Федерации. Слава Украине", — написал Алексей в Instagram.

Хахлев — чемпион мира в составе сборной Украины U-20. На победном турнире Алексей принял участие в четырех матчах.

Полузащитник присоединился к Карпатам в январе после того, как покинул испанский Алавес осенью прошлого года.