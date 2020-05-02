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Игрок Карпат извинился за фото с Лениным в соцсетях

Игрок Карпат извинился за фото с Лениным в соцсетях
14:44 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Чемпион мира в составе сборной U-20 Алексей Хахлев обратился к публике в Instagram.

Полузащитник Карпат Алексей Хахлев принес публичные извинения за фотографию с портретом Владимира Ленина.

"Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы, которые несет наше государство.

Имея честь защищать цвета нашей страны, во время гимна — всегда переживал незабываемые эмоции. Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство и никогда не давал ее унизить в моем присутствии.

Мне бы хотелось попросить прощения за свою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, вне зависимости от статуса, профессии и религии.

Для меня Крым — это Украина. Война на востоке Украины является агрессией со стороны Российской Федерации. Слава Украине", — написал Алексей в Instagram.

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Хахлев — чемпион мира в составе сборной Украины U-20. На победном турнире Алексей принял участие в четырех матчах.

Полузащитник присоединился к Карпатам в январе после того, как покинул испанский Алавес осенью прошлого года.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Алексей Хахлев.
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