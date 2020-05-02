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Лацио, Роме и Фиорентине разрешили тренировки

Лацио, Роме и Фиорентине разрешили тренировки
14:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Регионы Тоскана и Лацио решили пойти по стопам Эмилии-Романьи и Кампаньи.

Правительства еще двух регионов Италии приняли решение разрешить футбольным командам возобновить тренировки, если они гарантируют выполнение всех мер предосторожности — сообщает Gazzetta dello Sport.

В Тоскане и Лацио футбольные команды смогут приступить к тренировкам с понедельника, 4 мая. В Серии А Тоскану представляет флорентийская Фиорентина, а Лацио — римские Лацио и Рома.

Ранее аналогичные решения приняли Эмилия-Романья (СПАЛ, Парма, Болонья и Сассуоло) и Кампанья (Наполи). 

При этом не все клубы, получившие это право, намерены им воспользоваться. Так, Парма и СПАЛ предпочитают дождаться официального утверждения правительством Италии разработанного федерацией футбола протокола по возобновлению сезона.

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В Лацио в настоящий момент зарегистрировано 6 672 случая заражения коронавирусом (из них в Риме — 4 807), в Тоскане — 9 445 (из них во Флоренции — 3 156). В целом по Италии — 207 428 случаев заражения, 28 236 смертей и 78 249 выздоровевших.

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Все по теме:

Италия, ФК Рома, ФК Лацио, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Коронавирус.
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