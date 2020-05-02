Лацио, Роме и Фиорентине разрешили тренировки

Новости спорта:Регионы Тоскана и Лацио решили пойти по стопам Эмилии-Романьи и Кампаньи.

Правительства еще двух регионов Италии приняли решение разрешить футбольным командам возобновить тренировки, если они гарантируют выполнение всех мер предосторожности — сообщает Gazzetta dello Sport.

В Тоскане и Лацио футбольные команды смогут приступить к тренировкам с понедельника, 4 мая. В Серии А Тоскану представляет флорентийская Фиорентина, а Лацио — римские Лацио и Рома.

Ранее аналогичные решения приняли Эмилия-Романья (СПАЛ, Парма, Болонья и Сассуоло) и Кампанья (Наполи).

При этом не все клубы, получившие это право, намерены им воспользоваться. Так, Парма и СПАЛ предпочитают дождаться официального утверждения правительством Италии разработанного федерацией футбола протокола по возобновлению сезона.

В Лацио в настоящий момент зарегистрировано 6 672 случая заражения коронавирусом (из них в Риме — 4 807), в Тоскане — 9 445 (из них во Флоренции — 3 156). В целом по Италии — 207 428 случаев заражения, 28 236 смертей и 78 249 выздоровевших.