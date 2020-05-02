"Наш план принят правительством": Польский футбольный союз назвал дату возобновления сезона

Новости спорта:Польша объявила дату возобновления футбольного сезона.

Польский футбольный союз (PZPN) объявил о планах возобновления сезона, который был приостановлен из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как отметил президент (PZPN) Збигнев Бонек, уже 27 и 28 мая должны пройти два матча национального футбольного Кубка.

"Наш план принят правительством. Команды могут возобновить тренировки с понедельника, и, если все пойдет хорошо, мы можем начать 27-го и 28 мая двумя матчами Кубка Польши, а затем 29 мая продолжить поединками чемпионата. Конечно, с пустыми трибунами. У нас осталось 10 туров, и мы хотели бы закончить их до 19 июля", - заявил Бонек.