Виллиан о планах на будущее: Мне предстоит трудное решение

Новости спорта:Бразильский хавбек поделился планами на будущее.

Полузащитник Челси Виллиан выразил готовность перейти в другой лондонской клуб после окончания своего контракта.

"Мне предстоит трудное решение. Я многому научился в этом клубе, люблю здесь абсолютно всех. Но как я говорил раньше, в случае ухода из Челси я без проблем смогу перейти в конкурирующий клуб. Мне нравится Лондон, и моей семье тоже, но я не могу ничего сказать о своем будущем.

Жозе Моуринью? У нас с ним очень хорошие отношения. С Моуринью у меня определенно больше общего, чем с другими тренерами. Он увидел мой потенциал, когда тренировал Челси. Думаю, что Жозе - лучший тренер, с которым мне приходилось работать", - заявил Виллиан в интервью Bolivia Talk Show.

31-летний бразилец выступает за Челси с 2013 года. В текущем сезоне Виллиан забил семь мячей и отдал шесть голевых передач в 37 матчах. Контакт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что Виллиан вошел АПЛ в ТОП-5 лучших бразильцевв истории.