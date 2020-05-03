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Ливерпуль продвинулся в переговорах с Лейпцигом по Вернеру

Ливерпуль продвинулся в переговорах с Лейпцигом по Вернеру
09:49 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Если сделка состоится, в английском клубе нападающий сможет заработать 50 миллионов евро за пять лет.

Ливерпуль продвинулся в переговорах с Лейпцигом в вопросе подписания нападающего Тимо Вернера. Также мерсисайдский клуб сделал новое предложение по личному контракту самому немецкому футболисту.

Сообщается, что мерсисайдцы предлагают Вернеру согласиться на пятилетний контракт и зарплату в размере 10 миллионов евро. В то же время, указанная сумма будет включать в себя бонусные выплаты.

Зимой сообщалось, что Ливерпуль готов предложить Вернеру пятилетний контракт. Однако по нему была предусмотрена зарплата ниже, чем в последнем предложении — 8 миллионов евро.

Вернер — приоритет для Ливерпуля в летнее трансферное окно. Ради подписания нападающего Красным необходимо заплатить 60 миллионов евро, прописанных в его клаусуле.

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Что касается самого форварда, то несколько дней назад информировалось, что он не станет переходить в Баварию, поскольку отдает предпочтение переходу из Лейпцига именно в Ливерпуль.

В нынешнем сезоне немец забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах Лейпцига во всех турнирах.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, ФК РБ Лейпциг, Тимо Вернер.
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