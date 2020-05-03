Скрипник: Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе

Новости спорта:Виктор Скрипник прокомментировал ситуацию в Заре во время карантина.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своим видением ситуации с завершением сезона и тем, как к нему подходит его команда. По его словам, для клуба приоритет — завершение чемпионата, а не его остановка с утверждением промежуточных результатов.

— Рассматриваете вариант, что чемпионат может быть не доигран? Говорят, Заре такой расклад выгоден больше, чем другим.

— У каждого свое мнение, не буду влазить в эти дискуссии. Скажу один раз и четко, чтобы не было никаких разговоров и инсинуаций. Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе и мы хотим доиграть нынешний чемпионат по-честному.

— Еще один актуальный вопрос нынешних футбольных реалий – сокращение зарплат в клубах.

— В нашем клубе этот вопрос не поднимался.

— У Зари есть арендованные футболисты. Рассматриваете вопрос как-то удержать этих игроков?

— Это рабочие моменты. На данный момент мы рассчитываем на их срок аренды. Незаменимых ведь тоже не бывает.

После 23-х туров чемпионата Украины лидирует Шахтер, преимущество которого над Зарей, идущей на втором месте, составляет 13 очков (59 против 46). Динамо замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.