Ребров заинтересовал Фенербахче

Новости спорта:Украинский специалист Сергей Ребров является приоритетной кандидатурой для турецкого клуба.

Руководство "Фенербахче" озабочено поиском нового главного тренера, под руководством которого "канарейки" смогли бы реально побороться за "золото" в следующем розыгрыше турецкой Суперлиги.

Изучая варианты, представители "Фенербахче" обратили внимание на 45-летнего украинского тренера Сергея Реброва, который в настоящее время успешно работает с венгерским "Ференцварошем".

Отмечается, что президент "Фенербахче" Али Коч поставил задачу составить отчет о Реброве, в котором нашлось место следующей характеристике наставника: "Ребров стер доминирование Луческу в Украине, два раза кряду приведя "Динамо" Киев к титулу чемпиона, и начав, тем самым, процесс отъезда Мирчи в "Зенит".

Напомним, что Сергей Ребров прекрасно знаком болельщикам "Фенербахче". В качестве игрока он выступал за эту команду на правах аренды из "Тоттенхэма" с 2002 по 2004 годы, став чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.