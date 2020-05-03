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Тер Штеген подтвердил приостановку переговоров с Барселоной

Тер Штеген подтвердил приостановку переговоров с Барселоной
10:53 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген намерен продлить контракт с Барселоной.

Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал, что намерен остаться в клубе в будущем, несмотря на то, что переговоры по новому контракту остановлены.

"Я счастлив здесь, у команды все хорошо, что еще я могу просить? У нас уже были первые переговоры, мы их приостановили, потому что сейчас есть более важные вещи", — сообщил вратарь во время общения с болельщиками.

Ранее сообщалось, что тер Штеген хочет зарабатывать 18 миллионов евро в год, однако блаугранас не готовы платить такую зарплату из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. В числе претендентов на него фигурирует Бавария, а каталонцы уже подыскивают замену своему первому номеру.

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Чемпионат Испании был приостановлен в начале марта. На вынужденную паузу Барселона ушла в качестве лидера Примеры.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
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