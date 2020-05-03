Рома возобновляет тренировки

Новости спорта:Ранее об этом объявили клубы, представляющие регион Эмилия-Романья.

Рома возобновит индивидуальные тренировки со следующей недели. Команда Паулу Фонсеки договорилась об этом с руководством региона Лацио.

"На следующей неделе игроки клуба пройдут медицинские осмотры и начнут индивидуальные тренировки в спортивном центре в Тригории, соблюдая правила социальной дистанции", — говорится в заявлении Ромы.

Все команды в Италии должны вернуться к занятиям к 18 мая, однако некоторые получили возможность тренироваться раньше. Сообщалось, что первыми объявили о возвращении представители региона Эмилия-Романья Сассуоло, Болонья и Парма. Ожидается, что вскоре их примеру последуют Лацио и Наполи.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления матчей Серии А пока неизвестны.