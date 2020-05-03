Защитник Динамо назвал любимого бойца ММА

Новости спорта:Томас Кендзера следит за спортивными событиями в других видах спорта.

Защитник киевского Динамо и сборной Польши Томас Кендзера в интервью официальному сайту Динамо назвал любимого бойца ММА и теннисиста.

"Кроме футбола, интересуюсь ММА и спидвеем.В свободное время люблю играть в большой теннис и пляжный волейбол. Что касается любимых спортсменов, то в ММА – это Хабиб Нурмагомедов, а в теннисе болею за Новака Джоковича.

Я редко посещаю какие-то спортивные мероприятия. В 2014 году был на матче в Варшаве, когда встречались национальные сборные Польши и Германии (в квалификации на Евро-2016), поляки тогда победили со счетом 2:0", - признался футболист.

В текущем сезоне Томас Кендзера провел за киевский клуб 28 матчей, в которых голевыми действиями не отличался.

Ранее Кендзера рассказал, как проводит карантин связанный с пандемией коронавируса.