В ФИФА предложили сделать футбольный календарь в Европе по примеру Америки

Новости спорта:Виктор Монтальяни считает это хорошим вариантом в преддверии ЧМ в Катаре в 2022 году.

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассматривает возможность проведения футбольного сезона в Европе в течение календарного года. Чиновник считает это хорошим вариантом в преддверии чемпионата мира в Катаре, который должен пройти в ноябре-декабре 2022 года.

"В Америках сезон уже проводится в течение календарного года. Такое решение можно рассмотреть и для Европы с Африкой. Его следует обсуждать на национальном и континентальном уровне. Это может быть решением на ближайшие два года, с учетом зимнего чемпионата мира", — сказал Монтальяни.

Чиновник считает, что футбол изменится после пандемии коронавируса. Пересмотр календаря после перезапуска соревнований — хорошая возможность разгрузить насыщенный сезон, который утвердился в последние годы.

Ранее сезон досрочно завершили во Франции, Нидерландах. Другие европейские страны планируют завершить соревнования, что может отложить начало нового сезона.