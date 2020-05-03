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В ФИФА предложили сделать футбольный календарь в Европе по примеру Америки

В ФИФА предложили сделать футбольный календарь в Европе по примеру Америки
11:36 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Виктор Монтальяни считает это хорошим вариантом в преддверии ЧМ в Катаре в 2022 году.

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассматривает возможность проведения футбольного сезона в Европе в течение календарного года. Чиновник считает это хорошим вариантом в преддверии чемпионата мира в Катаре, который должен пройти в ноябре-декабре 2022 года.

"В Америках сезон уже проводится в течение календарного года. Такое решение можно рассмотреть и для Европы с Африкой. Его следует обсуждать на национальном и континентальном уровне. Это может быть решением на ближайшие два года, с учетом зимнего чемпионата мира", — сказал Монтальяни.

Чиновник считает, что футбол изменится после пандемии коронавируса. Пересмотр календаря после перезапуска соревнований — хорошая возможность разгрузить насыщенный сезон, который утвердился в последние годы.

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Ранее сезон досрочно завершили во Франции, Нидерландах. Другие европейские страны планируют завершить соревнования, что может отложить начало нового сезона.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Віктор Монтальяні.
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