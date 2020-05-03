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ФИФА попросила швейцарскую прокуратуру продолжить расследование дела Блаттера

ФИФА попросила швейцарскую прокуратуру продолжить расследование дела Блаттера
12:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Экс-президента обвиняли в коррупции при продаже телевизионных прав на чемпионаты мира 2010 и 2014 годов.

ФИФА обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой возобновить уголовное дело против экс-президента организации Зеппа Блаттера. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции при продаже прав на на телетрансляцию чемпионатов мира 2010 и 2014 в странах Карибского бассейна.

"ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы привлечь к ответственности виновных. Мы подали официальное заявление и расследование будет продолжено", — сообщил представитель Федерации.

В 2005 году Блаттер подписал с Карибским футбольным союзом контракт на сумму 600 тысяч долларов. Прокуратура считала, что соглашение было подписано на невыгодных для ФИФА условиях.

В документах, среди которых и отчеты полиции, говорится, что Блаттер действовал в интересах вице-президента ФИФА Уорнера и нанес ущерб организации на 3,78 миллионов долларов. Также бывший президент не стал предъявлять обвинений главе Карибского футбольного союза, когда о сделке стало известно, что, по мнению ФИФА, свидетельствует о покрывательстве незаконного обогащения.

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Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура намерена закрыть уголовное дело о телевизионных правах против Блаттера. При этом функционер также обвиняется в незаконной выплате двух миллионов швейцарских франков бывшему главе УЕФА Мишелю Платини, расследование по этому случаю продолжается.

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ФИФА, Швейцария, Футбол, Зепп Блаттер, Новости футбола.
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