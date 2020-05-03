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"Выдающийся подвиг": Виллаш-Боаш поздравил Марсель со вторым местом в Лиге 1

"Выдающийся подвиг": Виллаш-Боаш поздравил Марсель со вторым местом в Лиге 1
12:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андре Виллаш-Боаш провансальцев похвалил своих подопечных.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш поделился своими эмоциями после завершения Лиги 1, по итогам которой его команда заняла второе место.

"Второе место во Франции. Что сказать? Какие слова выбрать? С чего начать? Какой выдающийся подвиг!"

"Так много моментов радости, так много взрывов чувств. Подводить итоги этого сезона между блеском и исключительными моментами слишком легко".

"То, что отмечало и часто отмечает команды с характером, — это способность ставить себя перед лицом бедствий, будь то, когда мы достигает дна или когда мечты уходят от нас. Мы были настоящей командой. Мы знали, что мы были последовательны в наших целях, мы всегда подбирали правильные слова и правильно реагировали друг на друга", — цитирует Виллаша-Боаша Goal.

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Ранее португальский специалист заявил, что больше не вернется тренировать в Англию.

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Андре Виллаш-Боаш, Футбол, Новости футбола.
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