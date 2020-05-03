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Венгер сравнил Месси и Марадону

Венгер сравнил Месси и Марадону
12:39 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мнением о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

"У Марадоны есть нечто волшебное. Он был творцом, гением со своим собственным миром. Мы все хотели бы быть Марадоной, забывая обо всех глупостях, которые он делал в жизни, потому что он такой, какой есть – настоящий.

Я имел чеcть тренировать [Марадону], когда Диего было уже за 50 лет. Он чувствовал себя неважно, но волшебно играл с мячом. Марадона тогда выступал с Баджо и Дель Пьеро, но мяч чаще был у Диего.

Странно, что даже сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть чемпионат мира. Кажется, даже Лионель Месси знает, что пока не преуспеет, будет жить в тени Марадоны.

Что интересно, Месси в своем поведении совершенно противоположен Марадоне, который был более общительным. Лео спокойнее, он замкнут, мало говорит.

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Это два гения, Месси, безусловно, выиграл больше на клубном уровне, но чтобы добиться абсолютного признания Марадоны, ему придется сделать это (выиграть чемпионат мира) с Аргентиной, и он был очень близок", – цитирует Венгера Infobae со ссылкой на beIN Sports.

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Арсен Венгер, Диего Марадона, Футбол, Новости футбола.
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