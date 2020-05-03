Венгер сравнил Месси и Марадону

Новости спорта:Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мнением о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

"У Марадоны есть нечто волшебное. Он был творцом, гением со своим собственным миром. Мы все хотели бы быть Марадоной, забывая обо всех глупостях, которые он делал в жизни, потому что он такой, какой есть – настоящий.

Я имел чеcть тренировать [Марадону], когда Диего было уже за 50 лет. Он чувствовал себя неважно, но волшебно играл с мячом. Марадона тогда выступал с Баджо и Дель Пьеро, но мяч чаще был у Диего.

Странно, что даже сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть чемпионат мира. Кажется, даже Лионель Месси знает, что пока не преуспеет, будет жить в тени Марадоны.

Что интересно, Месси в своем поведении совершенно противоположен Марадоне, который был более общительным. Лео спокойнее, он замкнут, мало говорит.

Это два гения, Месси, безусловно, выиграл больше на клубном уровне, но чтобы добиться абсолютного признания Марадоны, ему придется сделать это (выиграть чемпионат мира) с Аргентиной, и он был очень близок", – цитирует Венгера Infobae со ссылкой на beIN Sports.