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Барселона планирует обмен футболистов с Тоттенхэмом

Барселона планирует обмен футболистов с Тоттенхэмом
13:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В трансфере хорвата заинтересован главный тренер Шпор Моуринью.

Барселона рассматривает вариант обмена хорватского полузащитника Ивана Ракитича на хавбека Тоттенхэма Танги Ндомбеле. Контракт хорвата рассчитан до лета 2021 года, и каталонцы хотят получить выгоду от продажи игрока.

В трансфере Ракитича заинтересован главный тренер Шпор Жозе Моуриньо. В то же время, Барселона следит за хавбеком Тоттенхэма Ндомбеле, у которого сложились натянутые отношения с португальским наставником.

Сам Ракитич заявил, что в случае ухода из Барселоны хотел бы вернуться в Севилью, но предложений от Андалусийцев не поступало.

В нынешнем сезоне 32-летний хорват провел за Барселону 31 матч во всех турнирах, сделав 4 ассиста. Танги Ндомбеле сыграл в 27 матчах за лондонцев в сезоне, забив 2 мяча и отдав 4 результативные передачи.

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Каталонцы лидируют в Примере. Тоттенхэм занимает восьмую строчку АПЛ. Турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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