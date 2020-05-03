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Погба: Я бы самоизолировался с Байи

Погба: Я бы самоизолировался с Байи
14:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Поль Погба рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что игроки команды активно поддерживают связь друг с другом в условиях карантина.

"Я разговаривал с Эриком, я разговаривал с Андреасом Перейрой, я разговаривал с Виктором Линделефом, с Хуаном Матой, Джесси Лингардом. Вся команда поддерживает связь друг с другом, мы постоянно общаемся".

"Если бы мне пришлось с кем-то изолироваться? Эрик Байи, конечно. Он заставит меня смеяться весь день", — сказал Погба  MUTV.

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Ранее сообщалось, что французский футболист все еще близок к тому, чтобы в будущее трансферное окно переехать в Ювентус.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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