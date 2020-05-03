Поль Погба заинтересовал Интер

Новости спорта:Трансфер французского хавбека позволит бороться за скудетто, считают в Италии.

Интер хочет подписать французского полузащитника МЮ Поля Погба. В трансфере игрока заинтересован президент неррадзури Стивен Чжан, который считает, что с его помощью клуб сможет побороться за Скудетто с Ювентусом.

Погба связывают с возможным переходом в Реал или Ювентус. Итальянский гранд предположительно начал переговоры с агентом хавбека Мино Райолой.

Интер намерен продать в ближайшее окно полузащитника Ивана Перишича и форварда Мауро Икарди. Вырученные деньги пойдут на трансфер французского хавбека.

Погба может стать очередным игроком МЮ, перешедшим в состав Интера. В прошлом сезоне в Милан перебрались Эшли Янг, Ромелу Лукаку, также на правах аренды выступает принадлежащий красным дьяволам Алексис Санчес.

Поль Погба в нынешнем сезоне провел 8 матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

Интер занимает третье место в Серии А на момент остановки чемпионата. МЮ идет на пятом месте в АПЛ.