Олег Гусев не хочет идти в политику из-за пустых обещаний

Новости спорта:Экс-игрок Динамо Олег Гусев заявил, что пока не готов стать мэром.

37-летний бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что он не согласился бы стать мэром своего города.

"Нет. Политика… Это такое дело, которое на данный момент я не полностью понимаю. Не готов. Сейчас я не понимаю, как это устроено. Нужно людям в глаза смотреть, обещать золотые горы, а потом приходишь и ничего не делаешь. Может, и хочешь что-то сделать, но вокруг все так построено, что не получается. А людям же раньше пообещал", — отметил Гусев.

Ранее Гусев рассказал, что хотел попробовать себя в Европе, но в Динамо молчали.