Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Скрипник: Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе
Скрипник: Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе

Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006

Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
15:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марко Матерацци прокомментировал ситуацию с удалением Зинедина Зидана в 2006 году.

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поведал о словах, которые сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану во время финального матча чемпионата мира 2006 года, после чего тот ударил его головой в корпус.

Напомним, Зидан был удалён в дополнительное время встречи после того, как боднул Матерацци. Встреча завершилась победой национальной команды Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).

"Зидан забил гол за французскую команду в первом тайме, и Доменек сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я нахмурился. Зидан сказал: „Отдам тебе свою футболку позже“. Я ответил, что предпочёл бы его сестру", — приводит слова Матерацци Marca.

Видео инцидента:

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет переманить Зидана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Италии, Футбол, Зинедин Зидан, Марко Матерацци, Новости футбола, ЧМ-2006.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская легкоатлетка самоизолировалась в палатке (Видео)
02 Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
03 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
04 "Я живу с надеждой и немножко с опаской": Свитолина рассказала о проблемах теннисистов во время пандемии
05 Виллиан о планах на будущее: Мне предстоит трудное решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь