Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

Арабские покупатели Ньюкасла намерены приобрести форварда Реала

Арабские покупатели Ньюкасла намерены приобрести форварда Реала
16:13 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Будущие владельцы намерены вывести клуб на топ-уровень.

Потенциальные покупатели Ньюкасла заинтересованы в трансфере нападающего мадридского Реала Луки Йовича. Компания, контролируемая арабским фондом, планирует масштабные приобретения, которые позволят вывести клуб на уровень топ-команд АПЛ.

Ранее сообщалось, что сербским форвардом интересуются в Италии. Милан видит в нем замену Златану Ибрагимовичу, в то время как сам Реал готов использовать игрока в сделке по трансферу полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Будущие владельцы Ньюкасла также интересовались форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, хавбеком Бетиса Набилем Фекиром, нападающим Наполи Дрисом Мертенсом, вингером Челси Виллианом и полузащитником Шахтера Тете.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах за мадридский клуб, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Напомним, что Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение правил изоляции в Сербии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Ньюкасл, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская легкоатлетка самоизолировалась в палатке (Видео)
02 Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
03 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
04 "Я живу с надеждой и немножко с опаской": Свитолина рассказала о проблемах теннисистов во время пандемии
05 Виллиан о планах на будущее: Мне предстоит трудное решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь