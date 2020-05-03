Арабские покупатели Ньюкасла намерены приобрести форварда Реала

Новости спорта:Будущие владельцы намерены вывести клуб на топ-уровень.

Потенциальные покупатели Ньюкасла заинтересованы в трансфере нападающего мадридского Реала Луки Йовича. Компания, контролируемая арабским фондом, планирует масштабные приобретения, которые позволят вывести клуб на уровень топ-команд АПЛ.

Ранее сообщалось, что сербским форвардом интересуются в Италии. Милан видит в нем замену Златану Ибрагимовичу, в то время как сам Реал готов использовать игрока в сделке по трансферу полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Будущие владельцы Ньюкасла также интересовались форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, хавбеком Бетиса Набилем Фекиром, нападающим Наполи Дрисом Мертенсом, вингером Челси Виллианом и полузащитником Шахтера Тете.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах за мадридский клуб, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Напомним, что Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение правил изоляции в Сербии.