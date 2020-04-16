Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок
Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен
Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен

Форвард Реала должен объясниться перед прокурором Белграда

Форвард Реала должен объясниться перед прокурором Белграда
16:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лука Йович должен объяснить прокурору, почему он нарушил режим самоизоляции.

Нападающего Реала Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний форвард встретится с прокурором Белграда из-за нарушения правил карантина, введенного в Сербии в связи с пандемией коронавируса.

Футболист должен объяснить, почему он не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по городу вместе со своей девушкой.

Известно, что Йовичу грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Ранее отец Луки рассказал, почему сын вернулся в Сербию во время карантина и потребовал доказательств его вины от правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому
02 Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
03 16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
04 Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал
05 Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь