Форвард Реала должен объясниться перед прокурором Белграда

Новости спорта:Лука Йович должен объяснить прокурору, почему он нарушил режим самоизоляции.

Нападающего Реала Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний форвард встретится с прокурором Белграда из-за нарушения правил карантина, введенного в Сербии в связи с пандемией коронавируса.

Футболист должен объяснить, почему он не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по городу вместе со своей девушкой.

Известно, что Йовичу грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Ранее отец Луки рассказал, почему сын вернулся в Сербию во время карантина и потребовал доказательств его вины от правительства.