Лука Йович угодил в скандал в Сербии

Новости спорта:За нарушения правил карантина в Сербии нападающему Реала Луке Йовичу грозит срок.

Лука Йович не только нарушил карантин, установленный в Реале после заражения коронавирусом игрока баскетбольной команды, но и умудрился стать эпицентром скандала в родной Сербии — сообщает AS.

Йович, прибывший в Сербию ради дня рождения своей подруги Софии Милошевич, нарушил множество предписаний правительства страны, направленных на борьбу с коронавирусом.

При этом сам футболист не чувствует себя виноватым, хотя на всякий случай извинился: "Когда я приехал в Сербию, мне сделали тест, и он оказался отрицательным. Откуда я знал, что здесь нельзя, как в Испании, ходить по улицам и покупать нужное в продуктовых магазинах и аптеках. Если я кого-то обидел или поставил под угрозу — прошу прощения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luka Jovic (@lukajovic) 14 Фев 2020 в 1:26 PST

Однако одним извинением дело может не закончиться, поскольку руководители правительства Сербии также были возмущены поведением Йовича.

"Вы все это видели, – отметила премьер-министр Анне Брнабич. – Вот пример наших футболистов, которые имеют миллионные контракты, приезжают в Сербию и считают, что для них нет никаких правил и законов".

"У нас уже возбуждены несколько уголовных дел против некоторых спортсменов, – добавил министр иностранных дел Небойша Стефанович. – Когда закончатся все необходимые процедуры, эти люди ответят перед судом".

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