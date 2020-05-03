Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

Новости спорта:Брестский коллектив огорчил соперника тремя голами.

В матче седьмого тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест на выезде обыграло Белшину - 3:0.

Хозяева открыли счет уже в первом тайме, когда Владислав Ясюкевич отправил мяч в сетку своих ворот. В начале второй половины Михаил Гордейчук удвоил преимущество гостей, а а Денис Лаптев на 63-й минуте установил окончательный результат.

В матче приняли участие два украинца - полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Евгений Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию.

Голы: 0:1 Ясюкевич (12, автогол), 0:2 Гордейчук (52), 0:3 Лаптев (63).

Белшина: Харитонович - Грек, Кучинский, Ясюкевич, Одеоибо (Нивалдо, 56), Соланович - Глебко (Салимов, 60), Бордуков, Башилов, Маляров - Ковель (Барковский, 75).

Динамо-Брест: Павлюченко - Юзепчук, Кики, Павловец (Шевченко, 80), Веретило - Нойок, Кисляк - Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук - Лаптев (Садовский, 76).

Напомним, что брестское Динамо занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Белшина располагается на 16-й строчке (два балла).