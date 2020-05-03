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АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии

АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новости спорта:Футбольный чемпионат Англии собираются доиграть в Австралии.

Финиш АПЛ могут провести на стадионах Перта.

Остальные матчи чемпионата АПЛ сезона-2019/20, который приостановили из-за пандемии коронавируса, могут сыграть в австралийском Перте, пишет издание The Sun.

"У меня были переговоры с представителями клубов АПЛ, им понравилась идея. Общался с официальными лицами правительства, они проявляют интерес. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения", - заявил изданию журналист Гэри Уильямс.

В австралийском Перте есть четыре больших стадиона, которые могут использовать для матчей чемпионата Англии.

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Отметим, последний матч в АПЛ провели 9 марта. На перерыв лидер "Ливерпуль" ушел с 25-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Ранее утверждалось, что в АПЛ планировали возобновить сезон 8 июня.

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Австралия, Футбол, АПЛ, Перт.
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