Проблемы с сердцем: тренер сборной Нидерландов госпитализирован

Новости спорта:Роналд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман госпитализирован, у него проблемы с сердцем.

Как сообщает De Telegraaf, врачи в клинике Амстердама провели 57-летнему специалисту катетеризацию сердца.

Куману установили специальную трубку, раскрывающую кровеносный сосуд, поскольку его коронарная артерия оказалась заблокирована. Врачи утверждают, что тренер находится в стабильном состоянии.

Куман возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года. Под его руководством "оранжевые" пробились на Евро-2020, где в группе C сыграют с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций (путь A или D). Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.