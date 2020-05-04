Патрис Эвра вспомнил о работе с Фергюсоном

Новости спорта:Патрис Эвра рассказал о методах работы сэра Алекса Фергюсона.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился воспоминаниями о методах работы сэра Алекса Фергюсона.

«Я буду честен. Когда выигрываешь выигрывать АПЛ в третий, четвертый, пятый раз, ты празднуешь, но уже не так [как в первый].

Все празднуют из-за камер и прочего, но это не одно и то же. Фергюсон научил нас всех быть похожими на роботов. Не думаю, что я был человеком в «Манчестер Юнайтед». Когда мы выигрывали матчи, которые я провел хорошо, я не был доволен. Для меня это было что-то обычное.

Я всегда говорю, что Дешам научил меня побеждать, это важно, но Фергюсон учил меня, что победа – это нормально. Я помню, что после больших побед над «Ливерпулем» он просто говорил: «Молодец, сынок».

Он никогда не кричал, не считая того момента, когда мы выиграли финал Лиги чемпионов (в сезоне-2007/08 – прим.). Брать АПЛ было чем-то обычным», – приводит слова Эвра Goal.com со ссылкой на Official Manchester United Podcast.