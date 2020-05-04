Шахтер надеется на возобновление сезона в мае

Новости спорта:Донецкий Шахтёр рассчитывает на возобновление чемпионата Украины с 30 мая.

Генеральный директор донецкого "Шахтёра" Сергей Палкин выразил надежду на возобновление чемпионата Украины к концу мая.

"Надеюсь, что с 12 мая мы начнём нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Всё это должно быть озвучено правительством. Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа, — куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя", — приводит слова Палкина официальный сайт телеканалов "Футбол 1/Футбол 2".

Ранее президент "Шахтёра" Ринат Ахметов выделил выделил € 10 млн на борьбу с коронавирусом, а спустя некоторое время передал Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления инфекции.

По данным на 3 мая, на Украине выявлено 11 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано 288 смертей. При этом из числа заразившихся излечилось 1548 человек.