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Все игроки Баварии сдали тест на коронавирус

Все игроки Баварии сдали тест на коронавирус
09:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мюнхенцы спокойно будут готовиться к возобновлению Бундеслиги.

В прошлую пятницу все игроки Баварии, как и в других командах Бундеслиги, сдали тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными.

Это позволяет мюнхенцам спокойно готовиться к возобновлению сезона, хотя никаких послаблений по этому поводу не будет — игроки по-прежнему будут тренироваться в небольших группах.

До этого положительный тест на коронавирус сдали два игроки Кельна, но остальная команда продолжила тренировки.

Сезон в Бундеслиге хотят возобновить 16 мая, чтобы завершить его до конца июня. Из-за пандемии коронавируса уже были досрочно завершены чемпионаты Нидерландов и Франции.

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На территории Германии зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 6800 человек.

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ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта, Чемпионат Германии.
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