Все игроки Баварии сдали тест на коронавирус

Новости спорта:Мюнхенцы спокойно будут готовиться к возобновлению Бундеслиги.

В прошлую пятницу все игроки Баварии, как и в других командах Бундеслиги, сдали тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными.

Это позволяет мюнхенцам спокойно готовиться к возобновлению сезона, хотя никаких послаблений по этому поводу не будет — игроки по-прежнему будут тренироваться в небольших группах.

До этого положительный тест на коронавирус сдали два игроки Кельна, но остальная команда продолжила тренировки.

Сезон в Бундеслиге хотят возобновить 16 мая, чтобы завершить его до конца июня. Из-за пандемии коронавируса уже были досрочно завершены чемпионаты Нидерландов и Франции.

На территории Германии зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 6800 человек.