Шмицер: Динамо с Ребровым и Шевченко было великим

Новости спорта:Футболист вспомнил игру против кивлян.

Бывший полузащитник Ливерпуля, Ланса и сборной Чехии Владимир Шмицер вспомнил свою игру за Ланс против киевского Динамо на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-1998/99.

"Ситуация была сложной. Динамо Киев, с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко было великим. Они обыграли нас 3-1, было обидно.

Мы могли сыграть лучше. Второй матч завершился вничью (1:1), а мы упустили свои возможности. Но мы хорошо сыграли в той Лиге чемпионов, заняли второе место в группе"

"Это было наше первое участие. У нас были хорошие матчи, но была и доля разочарование.

Кроме того, киевляне играли с мадридским Реалом. Это было бы что-то невероятное. Представьте, если бы Реал приехал играть в Ланс", - цитирует Шмицера France Football.