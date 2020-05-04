Рац: Шахтер имеет преимущество с Вольфсбургом

Новости спорта:Футболист вспомнил о периоде карьеры в Украине.

Бывший защитник донецкого Шахтера Разван Рац в интервью Великого футбола дал свой прогноз на выступления клуба в Лиге Европы в текущем сезоне.

"Я всегда рад вспоминать о своем периоде в Шахтере. Это клуб, который много для меня значит. Это клуб моей жизни.

Я больше, чем наполовину украинец. Все, что связано с Шахтером, всегда греет мне душу.За играми Шахтера я слежу, как я могу не следить? Это моя команда.

Что будет получаться в Лиге Европы? Они имеют преимущество после первого матча с Вольфсбургом. Думаю, что Шахтер пройдет дальше", - признался Рац.

Напомним, в первой встрече с Вольфсбургом в Лиге Европы Шахтер в гостях победил (1:2).

Ранее сообщалось, что экс-форвард Шахтера попал в громкий секс-скандал на родине.