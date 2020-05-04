Зинченко: Обычно я просыпаюсь в 10 утра

Новости спорта:Футболист не проводит время зря.

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко пообщался с пресс-службой "горожан" и рассказал, как проводит будни на карантине.

"Каждое утро я получаю сообщение от медицинской службы клуба. У меня есть целый разработанный комплекс упражнений и советы поваров насчет еды. Нам остается лишь выполнять свою работу.

Обычно я просыпаюсь в 10 утра и выполняю утренний блок упражнений. Потом я немного расслабляюсь, гуляю с собаками, общаюсь с родными.

Смотрю много фильмов от NETFLIX. Например, испанский сериал La Casa Da Papel. Отличное кино. Или Prison Break. Иногда играю в Counter-Strike.

Надеюсь, что все это скоро закончится, и мы все вместе сможем опять наслаждаться футболом", - сказал Зинченко.

Напомним, ранее Александр прокомментировал возможную покупку Ньюкасла арабским шейхлм.