В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта

Новости спорта:Пока же игроки могут тренироваться лишь в индивидуальном порядке.

Начиная с 11 мая, когда начнется постепенное смягчение вызванного пандемией коронавируса карантина, в Украине разрешены тренировки в командных видах спорта. Это входило в первоначальный план правительства по выходу из карантина.

До этого некоторые команды УПЛ, включая Шахтер и Динамо, разрешали тренироваться своим игрокам на базах лишь в небольших группах с соблюдением безопасной дистанции.

Отметим, что на втором этапе смягчения карантина допускается проведение спортивных состязаний, в которых участвуют не более 50 человек. Теоретически, это может быть и футбол.

Напомним, что клубы УПЛ планируют возобновить чемпионат 30 мая и завершить его 24 июля. Новый сезон может стартовать в начале августа.

Все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубам гарантировали две недели на подготовку перед возобновлением матчей.

После 23-х туров Favbet Лиги лидирует Шахтер. Горняки опережают Зарю на 13 очков. Динамо замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.