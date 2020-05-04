Арсенал распродает полкоманды

Новости спорта:Лондонский «Арсенал» планирует расстаться с шестью игроками.

Лондонский «Арсенал» в ближайшее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов, сообщает Bleacher Report.

Имена игроков не называются, но ранее стало известно, что из стана «канониров» могут уйти защитники Сократис Папастатопулос и Шкодран Мустафи, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и хавбек Генрих Мхитарян, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Рому».

Вырученные деньги «Арсенал» планирует потратить на усиление состава. Одной из целей лондонского клуба называется полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти.

«Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 28 матчах «канониры» одержали 9 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.