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Арсенал распродает полкоманды

Арсенал распродает полкоманды
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лондонский «Арсенал» планирует расстаться с шестью игроками.

Лондонский «Арсенал» в ближайшее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов, сообщает Bleacher Report.

Имена игроков не называются, но ранее стало известно, что из стана «канониров» могут уйти защитники Сократис Папастатопулос и Шкодран Мустафи, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и хавбек Генрих Мхитарян, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Рому».

Вырученные деньги «Арсенал» планирует потратить на усиление состава. Одной из целей лондонского клуба называется полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти.

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«Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 28 матчах «канониры» одержали 9 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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