Глеб: Динамо Киев я просто обожал

Новости спорта:Беларус рассказал про интерес к себе со стороны киевлян.

Бывший нападающий Барселоны, Арсенала и сборной Беларуси Александр Глеб признался, что киевское Динамо приглашало его, но он выбрал Германию.

"Мной интересовались разные клубы: Спартак, Панатинаикос, ЦСКА. От киевского Динамо интерес был, но я уже неоднократно говорил, что как губка впитывал то, что говорил мой отец.

Он был фанатом немецкой сборной, потому что он служил там, и много всего рассказывал. Я на подсознании все это воспринимал, и в этом плане все стремления были именно уехать почему-то в Германию".

Также Глеб рассказал, что болел в то время за "бело-синих" и смотрел игры команды в Лиге чемпионов.

"Справедливости ради, скажу, конечно, Динамо Киев на тот момент я просто обожал, я следил за матчами Лиги Чемпионов, как они играли, как они обыгрывали Барселону неоднократно.

Для меня это была просто топ-команда. Конечно, это силовой футбол, физический, но я восхищался им. Просто, на тот момент у меня было предложение из Германии", - признался белорус в эфире программы Великий Футбол.