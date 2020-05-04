Селюк раскритиковал трансфер Хачериди

Новости спорта:Агент считает, что белорусским клубам нужно приглашать качественных футболистов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о приглашении в «Динамо-Брест» 32-летнего украинского центрального защитника Евгения Хачериди.

«Очевидно, трансферная политика некоторых клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге? Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи — это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации. Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату.

Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь», — отметил Селюк.