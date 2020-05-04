Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Криштиану Роналду сменил имидж
Криштиану Роналду сменил имидж
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

Селюк раскритиковал трансфер Хачериди

Селюк раскритиковал трансфер Хачериди
15:09 Сегодня Телеграф Прессбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Агент считает, что белорусским клубам нужно приглашать качественных футболистов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о приглашении в «Динамо-Брест» 32-летнего украинского центрального защитника Евгения Хачериди.

«Очевидно, трансферная политика некоторых клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге? Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи — это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации. Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь», — отметил Селюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евгений Хачериди, Дмитрий Селюк, ФК Динамо (Брест).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
02 Палкин рассказал о трансфере игрока Шахтера в Баварию
03 Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)
04 Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
05 Безус рассказал, как боролся с лишним весом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь