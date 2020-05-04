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Бойко: Задачи Динамо - занять второе место

Бойко: Задачи Динамо - занять второе место
15:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Денис Бойко назвал цели команды на остаток сезона.

Голкипер Динамо Денис Бойко заявил, что команда нацелена на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов, заняв второе место в чемпионате Украины.

"Одной из первоначальных задач было попадание в групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, мы не выполнили ее. В какой-то мере это немножко надломило нас. В основном же, если говорить о чемпионской гонке, мы теряем очки в тех матчах, в которых не должны этого делать. Там, где Шахтер набирает очки, мы играем вничью или проигрываем. Если брать очные встречи с Шахтером, то были и победы, и поражения, и ничья. Идет равное соперничество, но мы недобираем очки с командами ниже уровнем.

Сейчас первоначальная задача - занять второе место в чемпионате Украины и выиграть Кубок Украины. Каждый футболист сделает все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов", - отметил футболист.

Вратарь также прокомментировал конкуренцию со вторым голкипером команды Георгием Бущаном.

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"С Георгием Бущаном мы хорошо общаемся, у нас нормальная конкуренция на футбольном поле. Мы партнеры по команде, уважаем друг друга, и эта конкуренция идет на пользу и ему, и мне. Когда присутствует хорошая спортивная конкуренция, – это только плюс для спортсменов", - цитирует Бойко сайт телеканалов Футбол 1 2 3.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Денис Бойко, ФК Динамо (Киев).
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