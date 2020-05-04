Голкипер Ливерпуля с долгами покинул Бешикташ

Новости спорта:Турки задолжали немецкому голкиперу 1,6 миллиона евро.

Немецкий вратарь Лорис Кариус объявил о расторжении арендного соглашения с Бешикташем.

Турецкий клуб задолжал голкиперу 1,6 миллиона евро, в связи с чем Кариус обратился с жалобой в ФИФА.

«Обидно, что все закончилось именно так. Я старался сделать все, чтобы разрешить эту ситуацию мирным путем. К сожалению, клуб даже не пытался решить проблему, а также отказался от моего предложения с сокращением зарплаты».

«Мне понравилось играть здесь. Бешикташ может гордиться своими болельщиками, которые всегда потрясающе поддерживают команду. Они всегда поддерживали меня даже в непростые моменты, я всегда помнить их наилучшим образом», — написал Кариус в своем Instagram.

Кариус перебрался в Бешикташ в 2018 году из Ливерпуля на правах двухлетней аренды. В ближайшее время голкипер вернется в расположение Красных.

В нынешнем сезоне немец сыграл в 32 матчах за Бешикташ, пропустив 46 мячей и 8 раз отстояв на ноль.