Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

У футболистов 10 немецких клубов нашли коронавирус

У футболистов 10 немецких клубов нашли коронавирус
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:У десяти представителей клубов немецкой бундеслиги выявлен коронавирус.

Немецкая футбольная лига (DFL) обнародовала результаты тестирования на коронавирус в клубах.

Как сообщается на официальном сайте DFL, в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять случаев заражения вирусом.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позднее. Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Бундеслига, Карантин, Коронавирус, Чемпионат Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этот день разбилась знаменитая футбольная команды
02 Палкин рассказал о трансфере игрока Шахтера в Баварию
03 Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
04 Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)
05 Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь