У футболистов 10 немецких клубов нашли коронавирус

Новости спорта:У десяти представителей клубов немецкой бундеслиги выявлен коронавирус.

Немецкая футбольная лига (DFL) обнародовала результаты тестирования на коронавирус в клубах.

Как сообщается на официальном сайте DFL, в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять случаев заражения вирусом.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позднее. Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки.

Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю.