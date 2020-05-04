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Финалисты Кубка Испании попросили перенести матч

Финалисты Кубка Испании попросили перенести матч
18:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Матч должен был состояться 18 апреля.

Атлетик и Реал Сосьедад выступили с официальной просьбой перенести финал Кубка Испании после встречи с президентом Королевской федерации футбола.

Оба клуба совместно попросили отложить проведение решающего матча за Кубок Короля до того времени, пока болельщикам не будет разрешено посещение стадионов.

В то же время Атлетик и Реал Сосьедад хотят, чтобы Федерация футбола Испании гарантировала финальному матчу официальный статус, несмотря на его вероятный перенос.

Просьбу клубов должны рассмотреть на собрании Королевской федерации футбола в пятницу, 8 мая.

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Финал Кубка Испании должен был состояться 18 апреля, однако матч перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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ФК Атлетик Б, Примера, ФК Реал Сосьедад, Кубок Испании.
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