Финалисты Кубка Испании попросили перенести матч

Новости спорта:Матч должен был состояться 18 апреля.

Атлетик и Реал Сосьедад выступили с официальной просьбой перенести финал Кубка Испании после встречи с президентом Королевской федерации футбола.

Оба клуба совместно попросили отложить проведение решающего матча за Кубок Короля до того времени, пока болельщикам не будет разрешено посещение стадионов.

В то же время Атлетик и Реал Сосьедад хотят, чтобы Федерация футбола Испании гарантировала финальному матчу официальный статус, несмотря на его вероятный перенос.

Просьбу клубов должны рассмотреть на собрании Королевской федерации футбола в пятницу, 8 мая.

Финал Кубка Испании должен был состояться 18 апреля, однако матч перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.