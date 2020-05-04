Днепр-1 поддержал расширение УПЛ

Новости спорта:По мнению Андрея Русола, «Ингулец», «Рух» и «Волынь» уже готовы играть в элитном дивизионе.

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол в комментарии Tribuna.com поделился мнением о расширении УПЛ до 14 клубов в следующем сезоне.

«Мы за расширение. Мы же живем, руководствуясь какими-то планами, принципами, надеждами. Что мы потом будем рассказывать хозяевам и руководителям, болельщикам и футболистам, почему они год в холостую сработали? Это одна из основных причин.

По моей информации, клубы в верхней части таблицы первой лиги достаточно сильны инфраструктурно и финансово. «Ингулец», «Рух» и «Волынь». Как по мне, они готовы играть в УПЛ. И города хорошие, и регионы. И оставить их сейчас без футбола, перечеркнуть все то, что они делали - это несправедливо», - сказал Русол.

В прошлом году Премьер-лигой (УПЛ) и Украинской ассоциацией футбола (УАФ) было принято решение, что со следующего сезона в УПЛ играет 14 клубов, а еще через год - 16.

Напомним, футбольные турниры в Украине остановили после решения УАФ 17 марта.