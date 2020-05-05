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Павелко рассказал о планах возвращения футбола

Павелко рассказал о планах возвращения футбола
08:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:УАФ обсудила актуальные вопросы с Министерством спорта и НОК Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о планах по выходу футбольных соревнований из карантина.

Глава УАФ выразил уверенность в том, что матчи чемпионата и Кубка Украины будут возобновлены в скором времени.

«Правительство готовит ряд смягчений карантина, которые касаются и жизни футбольного сообщества. Об этом сегодня, сразу после заседания Кабинета министров, на котором было принято соответствующее решение, поговорили с руководителем МОЗ Максимом Степановым. В частности, планируется, что команды вскоре смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

«Совместно с Минздравом, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины. Параллельно изучаем опыт других стран, где в зависимости от текущей ситуации с COVID-19 также готовятся продолжить внутренние футбольные соревнования. Как и наши болельщики, мечтаем возобновить матче чемпионата и Кубка Украины как можно быстрее.

Сегодня также состоялся телефонный разговор с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой насчет последствий пандемии и вариантов выхода украинского спорта из карантина».

«А на завтра под руководством министра запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта. Спортивная общественность Украины как никогда едина и готова к совместным действиям по преодолению последствий пандемии».

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С 11 мая в Украине начнется постепенное смягчение карантина, вызванного пандемией коронавируса. Вследствие этого со следующего понедельника будут разрешены тренировки в командных видах спорта.

Украинский футбол ушел на вынужденный перерыв в марте. Клубы Премьер-лиги планируют возобновить чемпионат 30 мая с целью завершить его 24 июля.

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Андрей Павелко, ФФУ, Карантин, УАФ.
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