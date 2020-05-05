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Ребров вспомнил отбор на Евро-2004

Ребров вспомнил отбор на Евро-2004
09:17 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист сборной Украины не имел игровой практики в клубе.

45-летний бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров вспомнил о перипетиях отборочного цикла к Евро-2004, во время которого команду возглавлял Леонид Буряк.

«Начало отборочного турнира совпало с началом непростого периода в моей карьере. В первой половине сезона-2002/2003 у меня практически не было игровой практики в «Тоттенхэме», и это не могло не сказаться на перспективах в сборной. Осенью 2002-го я принял участие только в двух матчах, в которых выходил на замену. Старт квалификации получился неоднозначным. Мы выиграли у Греции, но потеряли очки в Армении и Северной Ирландии. Стабильности, как я уже отмечал, как раз не хватало.

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Был неплохой матч с Испанией (2:2), но в ключевой игре, в гостях с греками, мы уступили (0:1). Не обыграли и британцев дома (0:0). Мне запомнился поединок с армянами во Львове, когда мы вырвали победу на последних секундах со счетом 4:3. Но с испанцами я, к сожалению, так и не сыграл. В общем, непростым получился этот отборочный цикл. Следующий вообще проходил, по сути, без моего участия, но желание играть в этой команде никогда меня не покидало, и я очень рад, что успел вместе с ней войти в историю…», – сказал Ребров.

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Все по теме:

Евро, УПЛ, Сергей Ребров, Леонид Буряк, ФК Динамо (Киев), Евро-2004.
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