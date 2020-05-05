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Один из лидеров Ман Сити готов покинуть клуб из-за санкций

Один из лидеров Ман Сити готов покинуть клуб из-за санкций
09:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Игрок будет следить за апелляцией.

Из-за пандемии коронавируса апелляция «Манчестер Сити», которую клуб подал в Спортивный арбитражный суд по поводу двухлетней дисквалификации в Лиге чемпионов отложена, однако хавбек команды Кевин де Брюйне готов уйти из команды, если бан не снимут.

«Меня все устраивает в «Манчестер Сити», мне все нравится. В клубе говорят, что они уверены в своих силах и суд отменит дисквалификацию. Я им верю».

«Как будет окончательное решение - я приму свое решение. Два года без Лиги чемпионов - это много. Если будет один год дисквалификации, то еще можно думать», - сказал де Брюйне.

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Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Кевин де Брюйне.
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