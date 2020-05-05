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Клопп: Хотим перенести свой настрой на поле

Клопп: Хотим перенести свой настрой на поле
10:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп заявил, что футболисты «Ливерпуля» играют в своих садах как пятилетние мальчики.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о домашних тренировках игроков команды.

«Парни выполняют много физической работы. Мы всё ещё надеемся на возобновление сезона. Не знаю, когда это произойдёт, но мы должны подготовиться.

Мы должны максимально использовать ситуацию, когда снова соберёмся вместе. Неизвестно, сколько у нас будет времени на подготовку к матчами, поэтому сейчас мы просто пытаемся поддерживать форму.

Когда мы даём парням задание, они действительное играют в своих садах как пятилетние мальчики. Хотим перенести такой настрой на поле», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на NBC Sports.

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«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта.
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