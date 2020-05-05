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Мирча Луческу пересматривает матчи Шахтера

Мирча Луческу пересматривает матчи Шахтера
10:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер «Шахтера» во время карантина пересматривает лучшие игры донецкого клуба.

Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу признался, что до сих пор пересматривает матчи с участием донецкого клуба.

«Всегда занимался физическими упражнениями, и сидеть дома для меня очень тяжело. Но сейчас, кстати, появилось время пересмотреть матчи, в которых участвовал и как игрок, и как тренер. По клубному ТВ «Шахтера» с удовольствием смотрю классные игры, которые мы провели. Против «Челси», «Ювентуса», «Арсенала», «Ромы», «Порту», «Баварии»...

Конечно же, и против киевского «Динамо». У нас была отличная лига: «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист». Сейчас чемпионат Украины уже не тот», – сказал Луческу.

Сборная победителей Лиги чемпионов

Напомним, Мирча Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 годы.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Чемпионат Украины, УПЛ.
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