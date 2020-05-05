Шевченко - третий: рейтинг пенальтистов сборной Украины

Новости спорта:Ребров и Селезнев возглавили рейтинг самых метких пенальтистов за всю историю сборной Украины.

Украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев и главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров возглавили рейтинг самых метких пенальтистов за всю историю национальной сборной Украины (4 из 4 ударов во время игры).

Тройку лидеров замкнул легенда украинского футбола, нынешний наставник сборной Андрей Шевченко (6 из 7).

А вот атакующий полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко занял четвертое место с показателем: 4 точных удара из 5.

Помимо вышесказанных игроков, пенальти во время матчей также реализовывали: Сергей Беженар, Андрей Гусин, Олег Гусев, Максим Калиниченко, Артем Милевский, Марко Девич и Евгений Коноплянка.