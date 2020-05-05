Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Караваев: Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков

Караваев: Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Караваев хочет как можно скорее порадовать болельщиков "Динамо".

Хавбек киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на что могут рассчитывать болельщики столичного клуба в завершающей части футбольного сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Футболист заверил болельщиков, что они могут рассчитывать на улучшение игры команды, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Наши болельщики точно могут рассчитывать на сумасшедшую самоотдачу, улучшение нашей игры и результата. Хочу, чтобы наши фанаты получали только удовольствие. Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков, и хотим это как можно скорее исправить. На карантине у нас было много времени поразмыслить над своей игрой и игрой команды, обратить внимание на свои негативные и позитивные моменты. Верим, что после карантина возобновится чемпионат, и мы со свежими эмоциями будем идти к поставленной цели. Хотим выигрывать каждый матч и радовать болельщиков", - сказал Караваев.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Напомним, что в чемпионате Украины "Динамо" и луганская "Заря" на 13 очков отстают от лидера - донецкого "Шахтера". В Кубке страны подопечные Алексея Михайличенко вышли в полуфинал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Александр Караваев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен
02 ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
03 Днепр-1 поддержал расширение УПЛ
04 Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
05 Роналду вернулся в Италию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь