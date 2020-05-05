Караваев: Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков

Новости спорта:Караваев хочет как можно скорее порадовать болельщиков "Динамо".

Хавбек киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на что могут рассчитывать болельщики столичного клуба в завершающей части футбольного сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Футболист заверил болельщиков, что они могут рассчитывать на улучшение игры команды, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Наши болельщики точно могут рассчитывать на сумасшедшую самоотдачу, улучшение нашей игры и результата. Хочу, чтобы наши фанаты получали только удовольствие. Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков, и хотим это как можно скорее исправить. На карантине у нас было много времени поразмыслить над своей игрой и игрой команды, обратить внимание на свои негативные и позитивные моменты. Верим, что после карантина возобновится чемпионат, и мы со свежими эмоциями будем идти к поставленной цели. Хотим выигрывать каждый матч и радовать болельщиков", - сказал Караваев.

Напомним, что в чемпионате Украины "Динамо" и луганская "Заря" на 13 очков отстают от лидера - донецкого "Шахтера". В Кубке страны подопечные Алексея Михайличенко вышли в полуфинал.