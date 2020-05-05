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Вербич: Очень впечатлили матчи НБА и НХЛ

Вербич: Очень впечатлили матчи НБА и НХЛ
14:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Словенец рассказал о спортивных пристрастиях.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о том, какими видами спорта он интересуется, кроме футбола.

"Часто смотрю турниры по теннису и баскетбольные матчи. В основном, конечно, НБА, но не только. Например, был в киевском Дворце спорта на матче Киевбаскета. Сам играю в большой теннис, баскетбол, гандбол, сквош.

Любимая баскетбольная команда - Даллас Маверикс. Соответственно баскетболист - словенец Лука Дончич, который выступает за эту команду. Любимый теннисист - Новак Джокович".

"Меня очень впечатлили матчи НБА и НХЛ, которые я посетил во время поездки в Нью-Йорк во время отпуска. Что касается тенниса, запомнился матч Мюррей - Джокович в Катаре", - приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

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В текущем сезоне на счету словенца 26 матчей, в которых он забил 10 голов и отдал один голевой пас.

Ранее Вербич назвал главную цель Динамо, а также прокомментировал возможность команды конкурировать с лучшими европейскими клубами.

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Сборная Словении, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Беньямин Вербич.
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