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Клубы верхней шестерки УПЛ хотят доиграть сезон в Киеве

Клубы верхней шестерки УПЛ хотят доиграть сезон в Киеве
14:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Идею поддерживают Шахтер, Динамо и Колос.

Десна выступила с предложением провести остаток матчей сезона в верхней шестерке Favbet Лиги в Киеве.

Черниговский клуб ссылается к отсутствию перелетов для команд, арбитров и представителей ассоциаций в условиях пандемии COVID-19, а также возможности «уплотнить» календарь УПЛ.

Также Киев обладает необходимой инфраструктурой для обеспечения подготовки шести клубов-участников верхней шестерки.

Сообщалось, что идею проведения матчей в Киеве также поддерживают Динамо, Шахтер и Колос. Заря назвала необходимость перевозить команду в столицу «нерациональной».

При этом завершить сезон во второй шестерке могут в Днепре или Львове.

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Сезон в Премьер-лиге был приостановлен после 23-го тура. С 13-очковым отрывом таблицу возглавляет Шахтер.

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Десна, ФК Динамо (Киев).
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