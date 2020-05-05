Клубы верхней шестерки УПЛ хотят доиграть сезон в Киеве

Новости спорта:Идею поддерживают Шахтер, Динамо и Колос.

Десна выступила с предложением провести остаток матчей сезона в верхней шестерке Favbet Лиги в Киеве.

Черниговский клуб ссылается к отсутствию перелетов для команд, арбитров и представителей ассоциаций в условиях пандемии COVID-19, а также возможности «уплотнить» календарь УПЛ.

Также Киев обладает необходимой инфраструктурой для обеспечения подготовки шести клубов-участников верхней шестерки.

Сообщалось, что идею проведения матчей в Киеве также поддерживают Динамо, Шахтер и Колос. Заря назвала необходимость перевозить команду в столицу «нерациональной».

При этом завершить сезон во второй шестерке могут в Днепре или Львове.

Сезон в Премьер-лиге был приостановлен после 23-го тура. С 13-очковым отрывом таблицу возглавляет Шахтер.